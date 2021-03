Editoria: Mollicone (FdI), ‘Moles chieda subito interventi straordinari'

11 marzo 2021 a

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "L'editoria è allo stremo, e va sostenuta con interventi e fondi straordinari. L'appello multipartisan della commissione VII, già segnale importante, è ora un chiaro indirizzo del Parlamento grazie all'approvazione di un ordine del giorno a mia prima firma che reca l'impegno da parte del Governo di inserire già nel Dl Sostegno un credito di imposta per la distribuzione per garantire un sostegno alla tiratura e alla capillarità della diffusione della stampa e per l'introduzione di un'agevolazione Iva al fine di prevedere, anche nel 2021, l'applicazione dell'imposta sul commercio di quotidiani e di periodici secondo il medesimo regime applicato nel 2020, previsto dal ‘Dl Rilancio', in relazione al numero di copie consegnate spedite”. Così il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Editoria Federico Mollicone.

"Inoltre - aggiunge il Responsabile Nazionale Innovazione di Fdi - nel Pnrr vanno introdotti interventi per aiutare la transizione al digitale e sostenere il settore dell'informazione. Lancio un appello al sottosegretario Moles affinché, appena insediato, si batta seguendo questo indirizzo del Parlamento, certi della sua sensibilità: ne va delle aziende editoriali, degli operatori dell'informazione e dei giornalisti, di migliaia di posti di lavoro e della qualità della democrazia."