Titoli Stato: Rendimenti in netto rialzo in aste Btp a 3 e 7 anni

11 marzo 2021 a

a

a

Roma, 11 mar. -(Adnkronos) - Balzo dei rendimenti nelle due aste odierne in cui il Tesoro ha collocato 8 miliardi in Btp a 3 e 7 anni. Nell'asta di titoli in scadenza ad aprile 2024 sono stati collocati 5 miliardi a fronte di una domanda di 7 miliardi e un rendimento lordo salito a -0,22% con un aumento di 12 punti base rispetto all'asta dello scorso 11 febbraio. Nell'asta di titoli in scadenza a marzo 2028, invece sono stati collocati 3 miliardi di Btp con una domanda di 4,58 miliardi e un rendimento salito di 13 punti allo 0,31%.