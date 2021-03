Pd: Letta rientra a Roma, intanto ha sentito i big dem

11 marzo 2021 a

a

a

Roma, 11 ar (Adnkronos) - L'ex premier Enrico Letta è in rientro per oggi a Roma, da Parigi dove era impegnato in questi ultimi giorni con l'attività di Science Po. Letta si è dato 48, da ieri mattina, per "riflettere bene e decidere" sulla possibilità di guidare il Partito democratico e essere eletto segretario nell'Assemblea di domenica prossima.

Intanto, si apprende che già a partire da martedì sera l'ex presidente del Consiglio ha avuto delle conversazioni singole con i principali dirigenti dem: Nicola Zingaretti, Dario Franceschini, Andrea Orlando.