Londra, 11 mar. (Adnkronos) - "Non siamo una famiglia razzista". Lo ha detto il principe William, in relazione alle accuse di razzismo lanciate da Meghan Markle nel corso dell'intervista rilasciata insieme al principe Harry a Oprah Winfrey. Il duca di Cambridge, riporta Sky News, ha detto di non avere ancora parlato col fratello Harry, ma che intende farlo.