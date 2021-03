Quirinale: Giuseppe Cassano, visiere per medici e infermieri con stampante 3D**

11 marzo 2021 a

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Giuseppe Cassano, 16 anni, residente a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari, (BA), nei primi mesi della pandema, a marzo e aprile dello scorso anno, ha lavorato giorno e notte riuscendo a produrre, con la sua stampante 3D, 90 supporti per visiere di protezione in Pla, plastica biodegradabile, che sono state, insieme ad altre, assemblate e donate a ospedali ed enti benefici e assistenziali.

Giuseppe non è stato il solo. Ha partecipato, con altri coetanei, alla Rete solidale Puglia anti-Covid 19, che aveva fatto richiesta a varie istituzioni scolastiche di fornire strumentazione tecnico-informatica proprio per rafforzare i presidi medici.