Ai nastri di partenza la sede operativa di Eliminalia a Milano

(Milano, 11 marzo 2021) - Il gruppo spagnolo fondato e guidato da Dìdac Sanchez, specializzato in web reputation e tutela del diritto all'oblio, inaugura la prima sede in Italia

Diritto all'oblio, tutela della riservatezza e lotta alle fake news. In un concetto, web reputation da difendere. È questo il core business di Eliminalia, gruppo spagnolo fondato 10 anni fa da Dìdac Sanchez, attivo in varie parti del mondo con circa de 10.000 clienti.

Dal mese di aprile 2021, Eliminalia avrà una sede operativa anche in Italia, a Milano.

“Abbiamo avuto molte richieste da parte di piccole e medie aziende italiane - afferma Sanchez, che sarà amministratore delegato anche della sede operativa italiana - segno che il tema della web reputation è sempre più considerato come parte integrante del business di un'impresa e come tale va monitorato costantemente. Eliminalia ha deciso quindi di trasferire la propria decennale esperienza in Italia per offrire un supporto specifico alle aziende e ai privati cittadini che ne fanno richiesta”.

Il business del gruppo spagnolo si fonda proprio sul diritto all'oblio e sulla protezione dei dati personali. Si tratta di difendere il diritto a cancellare, bloccare o rimuovere un'informazione personale che si considera obsoleta per il tempo trascorso o addirittura in grado di compromettere la reputazione e l'esercizio dell'attività di un'impresa.

Un'intuizione che Sanchez trasforma in un'attività importante, partendo da un background personale problematico e doloroso. A piccoli passi e con tenacia, acquisisce da giovanissimo le giuste competenze tecnologiche per lavorare sul web e decide di metterle al servizio di un settore che, proprio con l'avvento della rete, necessita di monitoraggio e regolamentazione. Oggi Eliminalia è impresa leader nel settore, opera in 10 Paesi del mondo per migliaia di clienti, da privati cittadini e grandi aziende, a istituzioni ed enti pubblici.

Eliminalia si è occupata anche di monitorare le campagne elettorali di vari Paesi del Centro e Sud America, laddove i meccanismi democratici sono ancora deboli e più forte è il rischio che le fake news e le notizie diffamatorie possano stravolgere il risultato elettorale. Ma non c'è solo la politica e la reputazione delle aziende al centro dell'attività e dell'interesse di Eliminalia.

Il gruppo spagnolo, infatti, ha avviato una serie di attività investigative e di monitoraggio specifico sulla piaga della pedopornografia, attraverso una piattaforma ad hoc, che supporterà le indagini delle forze dell'ordine e delle istituzioni pubbliche. La sede operativa di Milano diventerà uno snodo importante proprio per il lavoro di Eliminalia su questo fenomeno in continua, allarmante, crescita.

Sito web: www.eliminalia.com

Mail: [email protected]