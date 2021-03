Quirinale: Francesco, ambasciatore digitale alla Nasa con boa per internet in Oceano**

11 marzo 2021 a

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Francesco Maura, 18 anni, residente a Frosinone, è uno degli “ambasciatori digitali” italiani. Ha vinto diversi concorsi, nazionali e internazionali, tra cui il #NasaSpaceAppsChallenge, organizzato appunto dalla Nasa, nel quale ha presentato una boa che consente di portare internet nell'oceano.

È leader del team di studenti innovatori Engine4You, uno tra i più attivi in Italia, impegnati in particolare nel trovare soluzioni e percorsi per superare i problemi sociali. Sin dalla sua iscrizione al liceo, mostrando le qualità che tuttora continua a sviluppare, Francesco si è dedicato alla progettazione di soluzioni digitali per l'aiuto alle persone in difficoltà. Tra queste soluzioni, il braccialetto per i non vedenti e quello per l'immediata trasmissione dei dati sanitari (realizzato in concorso con un'azienda di elettronica), grazie al quale è arrivato secondo alla competizione "LetsApp, solve for tomorrow", tra circa 320 team partecipanti.

Ha progettato e realizzato un allarme di evacuazione a comando vocale per le scuole e le aziende. Nella scuola è stato un punto di riferimento per i compagni e anche e presta anche opera di volontariato per promuovere la tecnologia attraverso corsi e seminari.