Covid: Fontana, 'Lombardia zona rossa? Aspettiamo dati ma stiamo soffrendo'**

Milano, 11 mar. (Adnkronos) - Non è ancora certo che la Lombardia diventi zona rossa. "Domani abbiamo una riunione con il governo ma noi stiamo aspettando dalla cabina di regia i nostri dati per capire in che condizione ci troveremo. Lo dico chiaramente: ora noi stiamo soffrendo e c'è una tensione ospedaliera importante, con una diffusione più rapida rispetto alle altre ondate", dice il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, parlando in diretta a The True Show, su Telelombardia, secondo quanto riporta in una nota il programma. "A ieri sera abbiamo distribuito 930mila dosi di vaccino. Arriveranno le altre e ne usciremo".