Quirinale: Giuseppe Varone, il lockdown e la pandemia come opportunità**

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Giuseppe Varone, 18 anni, residente ad Aosta, é riuscito a trasformare la sua esperienza di difficoltà (un disturbo dello spettro autistico) in un esempio per i ragazzi della sua età e per gli adulti. Nel periodo di chiusura della scuola, è riuscito infatti a seguire per intero il programma (non differenziato) di didattica a distanza, raggiungendo ottimi risultati scolastici e incoraggiando così i suoi compagni di classe ad avere la sua stessa costanza nell'impegno.

A questo esemplare comportamento scolastico, Giuseppe è stato capace di aggiungere, durante la pandemia, un impegno nell'associazionismo e nei progetti dedicati ai giovani con disturbo dello spettro autistico, partecipando anche come speaker a programmi radiofonici di approfondimento proprio nel periodo del confinamento.

Il suo impegno e la sua dedizione sono andati sempre crescendo. Così la stagione della pandemia, accanto a tutte le inevitabili rinunce, è divenuta per lui una opportunità per migliorare e consolidare i suoi rapporti con gli adulti di riferimento e con i compagni di classe.