11 marzo 2021 a

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Letta ha comprensibilmente chiesto 48 ore di tempo ed è corretto aspettare le sue decisioni". Così fonti di Base Riformista. "Non inseguiamo le ansie di accreditamento che vediamo da più parti e i tentativi di strumentalizzare la candidatura" dell'ex-premier, si aggiunge. L'area farà il punto in una riunione convocata per domani pomeriggio.