11 marzo 2021 a

a

a

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Confronto “utile e costruttivo” tra Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e Claudio Durigon. Hanno parlato di decreto rimborsi, blocco di milioni di cartelle esattoriali, rinvio della plastic tax, prospettive per alcune aree industriali come quella di Taranto, produzione vaccinale in Italia. Lo si apprende da fonti della Lega.