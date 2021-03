Covid: Nas sequestrano in Sicilia dosi vaccino AstraZeneca

11 marzo 2021 a

a

a

Palermo, 11 mar. (Adnkronos) - Sono in corso in Sicilia occidentale i sequestri delle dosi di vaccino appartenenti al lotto ABV2856 di AstraZeneca. Lo stesso lotto con cui è stato vaccinato il militare morto dopo l'incoluzione ad Augusta (Siracusa). In particolare i Nas dei Carabinieri, come apprende l'Adnkronos, stanno eseguendo i ritiri dei lotti nelle province di Palermo, Agrigento e Trapani dopo i provvedimenti di sequestro emessi dalla Procura della Repubblica di Siracusa. Lo stesso faranno anche i militari del Nas della Sicilia orientale.