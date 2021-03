Biathlon: CdM, Hofer terzo nella sprint di Nove Mesto

11 marzo 2021 a

Nove Mesto, 11 mar. -(Adnkronos) - Lukas Hofer conquista il terzo gradino del podio nella sprint d'apertura della seconda settimana di Coppa del mondo a Nove Mesto. La gara dell'azzurro è stata estremamente regolare, senza errori né al primo né al secondo poligono e con la consueta rapidità sugli sci. Hofer è sempre rimasto nel gruppo di testa, vedendo saltare ai poligoni alcuni avversari di grande calibro, come il norvegese Laegreid, il tedesco Doll e il francese Guigonnat.

Alla fine la vittoria è andata all'altro francese Quentin Fillon maillet, anch'egli senza errori, con il tempo di 22'07″2, davanti al norvegese Tarjei Boe, senza errori, staccato di 11″3. Hofer, al terzo posto, ha accusato 14″8 di ritardo. Gli altri azzurri al via si sono comunque qualificati per la pursuit in programma sabato: Dominik Windisch con il 28° posto a 1'16″9 con un errore, Thomas Bormolini al 39° posto con 1'44″9 di svantaggio e un errore, Didier Bionaz al 52° posto con 1'57″3 di ritardo e un errore e Tommaso Giacomel al 55° posto con due errori e un ritardo di 1'58″6.