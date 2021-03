Calcio: E. League, 3-0 allo Shakhtar e la Roma ipoteca i quarti (2)

11 marzo 2021 a

(Adnkronos) - In avvio di ripresa lo Shakhtar sembra un po' più arrembante, ci prova Tete che rientra sul sinistro e calcia, Pau Lopez devia in angolo. Al 6' la Roma concede spazio alla ripartenza dello Shakhtar, ancora Tete pericoloso che da destra prova a incunearsi in area di rigore, ancora un tiro questa volta a deviare è Mancini. Al 16' esce Pedro, entra El Shaarawy e il 'faraone' è subito pericoloso, ben servito da Pellegrini all'interno dell'area di rigore, non impatta con forza il pallone e para Trubin.

Al 20' altra chance per la squadra di Fonseca con Spinazzola che crossa di prima intenzione al centro dell'area di rigore per Borja Mayoral che controlla male e si porta la palla sull'esterno, gioca all'indietro per Pellegrini la cui conclusione finisce alta. Dopo due minuti gli ucraini sfiorano il pareggio con una conclusione ravvicinatissima di Moraes, ancora Pau Lopez si oppone. Al 28' il raddoppio: Mayoral vede sulla sinistra El Shaarawy che fa 40 metri palla al piede, semina un paio di avversari e beffa il portiere avversario con un morbido tocco sotto.

Al 32' i capitolini calano il tris. Sugli sviluppi di un angolo battuto da Cristante, Mancini irrompe di testa e batte ancora Trubin per il 3-0 che manda i titoli di coda sul match.