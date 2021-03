Como: cerca di portare denaro in Svizzera, sequestrati 100mila euro

12 marzo 2021 a

Milano, 12 mar. (Adnkronos) - L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di finanza hanno sequestrato al valico di Brogeda, al confine con la Svizzera e in provincia di Como, hanno sequestrato 100mila euro a un cittadino italiano. L'uomo, un cittadino italiano, stava cercando di portare in Svizzera 215mila euro. La valuta era nascosta nel bagaglio personale all'interno di buste di plastica, assieme a due orologi Rolex.

La normativa valutaria prevede l'obbligatorietà della dichiarazione in dogana per i trasferimenti di denaro contante, pari o superiori a 10mila euro. E' stato quindi sequestrato il 50% della somma eccedente, per un totale di 102mila euro e sono stati trattenuti i due orologi per gli accertamenti necessari.