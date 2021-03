VIDAS, da oltre 38 anni accanto a chi soffre

12 marzo 2021 a

(Milano, 12 marzo 2021) - VIDAS è una Onlus che si occupa delle persone affette da una malattia inguaribile. La mission di VIDAS è quella di offrire a queste persone un valido supporto negli ultimi momenti della loro vita, o comunque nella situazione in cui necessitino di specifici servizi, correlati alla patologia di cui soffrono, per garantirgli la migliore qualità della vita possibile, nonostante la malattia.

L'attività di VIDAS

Questa Associazione propone servizi e terapie di assistenza ai malati inguaribili, ma anche soluzioni pratiche alle problematiche che si possono verificare ogni giorno nella vita di un paziente affetto da una patologia inguaribile. Sia dal punto di vista prettamente medico, sia per quanto riguarda lo stress emotivo, del paziente ma anche della sua intera famiglia. Il supporto è proposto in due differenti modalità: diverse équipe multidisciplinari si muovono quotidianamente sul territorio delle città di Milano e Monza e in 112 Comuni dell'hinterland, andando ad incontrare i pazienti nelle loro abitazioni; due Hospice, uno per adulti ed uno appositamente pensato per bambini e adolescenti, ospitano quotidianamente persone con malattie non guaribili e, in alcuni casi, anche le loro famiglie. Casa VIDAS e Casa Sollievo Bimbi rispondono ai bisogni sociosanitari specifici dei bambini e degli adulti che soffrono di malattie gravissime, in un ambiente caldo e accogliente.

Chi può godere del sostegno di VIDAS

La Onlus nasce oltre 38 anni fa, per volere della fondatrice Giovanna Cavazzoni. L'idea è quella di supportare i malati inguaribili, i pazienti affetti da patologie croniche e degenerative e le loro famiglie senza chiedere loro un contributo economico. Diverse équipe, costituite sia da medici sia da psicologi, fisioterapisti ed altre figure essenziali, operano 24 ore al giorno per aiutare nel miglior modo possibile qualsiasi paziente, nelle loro abitazioni negli hospice. L'erogazione dei servizi si ispira a un criterio di uguaglianza, oltre che seguendo i criteri di “competenza, disponibilità, equità e giustizia”. Questo è ciò che dichiara la Carta dei Servizi della Onlus, di fatto un documento che ricalca passo per passo le intenzioni della fondatrice. I servizi sono quindi offerti a titolo gratuito, prendendo in carico i pazienti dopo un colloquio di accoglienza con l'Unità Valutativa.

Come predisporre l'assistenza

Assistere un paziente affetto da malattia inguaribile significa garantirgli un sostegno costante, in tutte le problematiche quotidiane. Per questo VIDAS prevede la presenza di diverse figure professionali, esperte in cure palliative ma anche in grado di rispondere alle esigenze della singola persona. Il dialogo tra le figure professionali di VIDAS e il Medico di Medicina Generale, i volontari e il paziente, o la sua famiglia, è essenziale per pianificare in modo condiviso le cure. Gli interventi sono regolarmente ridefiniti, in base ai cambiamenti che si verificano di volta in volta.

Come si finanzia VIDAS

Visto che per le cure e il supporto offerto da VIDAS non è richiesto ai pazienti e alle famiglie alcun compenso, è importante che la Onlus riceva periodiche donazioni dal mondo esterno. Ricordiamo che le donazioni a VIDAS godono di interessanti condizioni fiscali, sono infatti deducibili e detraibili. Si può donare a VIDAS sia attraverso donazioni spontanee periodiche o in una singola soluzione. Oppure si può devolvere alla Onlus il 5x1.000, con la dichiarazione dei redditi annuale.

VIDAS

Via Ojetti 66

20151, Milano

Tel: 02725111

E-mail: [email protected]