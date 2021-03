OSS. EUROBET: Inter lanciata verso lo scudetto Altro turno favorevole ai nerazzurri

12 marzo 2021 a

(Roma, 12 marzo 2021) - Roma – L'Inter dopo aver scavalcato l'ostacolo Atalanta è chiamata a confermarsi contro il Torino per tenere a distanza Milan e Juventus nella volata finale del Campionato. Secondo i dati raccolti dall'Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) non sarà questa giornata a rallentare la squadra allenata da Conte: il 91% prevede la vittoria mentre il 6% pensa ad un pareggio prezioso per un Torino a caccia di punti salvezza. I tre marcatori più attesi sono tutti nerazzurri, con Barella che conquista il terzo posto - a riprova del momento di grazia - alle spalle solo della coppia gol Lukaku-Martinez.

Anche la Juventus è accreditata di una vittoria sul campo del redivivo Cagliari per l'88% degli appassionati mentre il 9% si aspetta un pareggio dopo la bruciante eliminazione dalla Champions. Ronaldo è ancora una volta il marcatore più atteso, seguito da Morata e McKennie. Inaspettatamente fuori dal podio Chiesa. Risultati esatti più giocati sono nell'ordine 0-2, 0-1 e 1-3.

Anche l'Atalanta è chiamata a fare risultato pieno contro lo Spezia per il 95% dei tifosi e rotondi sono anche i risultati esatti più giocati, 3-1 e 3-0, utili a dare morale in vista della sfida di Coppa contro il Real Madrid. Tra i marcatori troviamo Zapata, Muriel e Ilicic.

La partita più equilibrata sembra quella che vedrà opposte Milan e Napoli, entrambe reduci da prestazioni altalenanti. Per il 54% a prevalere saranno i rossoneri mentre per il 24% a vincere sarà il Napoli atteso in settimana dal recupero contro la Juventus. Risultati esatti più pronosticati sono 2-2, 1-1 e 2-1 a riprova dell'atteso equilibrio.

L'Osservatorio Eurobet ha analizzato anche l'andamento delle previsioni sulla vincitrice dello scudetto e l'Inter, nonostante la quotazione a 1,18 da assoluta favorita, raccoglie il 52% dei consensi seguita dalla Juventus con il 26% e quota a 8.

