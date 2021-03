Covid: Speranza, 'vaccini efficaci e sicuri, in ultimi 2 giorni 400mila dosi'

12 marzo 2021 a

a

a

Milano, 12 mar. (Adnkronos Salute) - "Negli ultimi 2 giorni abbiamo somministrato circa 200mila dosi ogni 24 ore", per un totale quindi di circa 400mila vaccini anti-Covid. "In Italia tutti i vaccini utilizzati sono efficaci e sicuri e il vaccino è l'arma fondamentale che abbiamo per superare questa fase". Lo avrebbe sottolineato il ministro della Salute, Roberto Speranza, questa mattina durante l'incontro con le Regioni. ha aggiunto Speranza.