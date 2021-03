12 marzo 2021 a

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Parlerò domenica all'assemblea. Io credo alla forza della parola, nel valore della parole. Chiedo a tutti coloro che domenica voteranno in assemblea di ascoltare le mie parole e di votare sulla base delle mie parole sapendo che io non cerco l'unanimità ma la verità nei rapporti tra di noi per uscire da questa crisi e guardare lontano". Lo dice Enrico Letta in un video su twitter.