Mantova: polizia chiude 7 centri massaggi

Milano, 12 mar. (Adnkronos) - La polizia ha chiuso a Mantova sette centri massaggi in un'operazione per il contenimento della diffusione del coronavirus e contro lo sfruttamento della prostituzione. Dopa aver proceduto a un monitoraggio, anche attraverso l'analisi dei siti internet presenti contenenti annunci dedicati a pubblicizzare forme occulte di prostituzione, gli agenti hanno effettuato una serie controlli in sette centri massaggi, tutti gestiti da cittadini cinesi, nei Comuni di Mantova, Castiglione delle Stiviere, Borgo Virgilio, Goito e Roverbella.

Sette persone, i gestori dei centri, e tre clienti sono stati multati per violazione delle norme anti-Covid. Inoltre tutti i centri sono stati per cinque giorni. Le indagini proseguono per verificare se siano stati commesse violazioni di carattere penale che puniscono l'induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione.