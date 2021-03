Pd: Oddati, 'con Letta uniti su agenda riformista'

12 marzo 2021 a

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "La decisione di Enrico Letta è un'ottima notizia per il Pd e per tutta la nostra comunità. Lo ringraziamo per l'altruismo e il coraggio con cui ha accettato di intraprendere questa avventura". Così in una nota Nicola Oddati, coordinatore della segreteria Pd.

"La scelta dolorosa compiuta da Nicola Zingaretti è stato un gesto di amore verso il Pd, in difesa del progetto su cui era nato. Il testimone ora passa nelle mani di Enrico Letta che sarà il nostro segretario. Con lui ricostruiamo l'unità e convergiamo sui temi. Mettiamo a punto, a partire dai circoli, quell'agenda riformista che è necessaria per rilanciare il Paese".