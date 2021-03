Energia: Girotto (M5S), Magliano Alpi prima comunità energetica d'Italia'

12 marzo 2021 a

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "L'esperienza della Comunità di Magliano Alpi è la pietra miliare della rivoluzione in atto, quella che consente di rovesciare la piramide energetica da una struttura con grandi operatori e grandi centrali a configurazioni che, dal basso, vedono cittadini, enti pubblici e piccole aziende aggregarsi per costituire gruppi di autoconsumo collettivo e comunità dell'energia. Esattamente ciò che è successo qui a Magliano, grazie alla lungimirante cordata tra i cittadini, il Comune e le utilities locali, con il supporto tecnico-scientifico dell'Energy Center del Politecnico di Torino". Così in una nota Gianni Pietro Girotto, Presidente Commissione Industria, Commercio e Turismo al Senato della Repubblica, che ha presenziato questa mattina l'inaugurazione della prima Comunità energetica d'Italia, realizzata a Magliano Alpi (Cn), alla quale, oltre a Girotto hanno partecipato, tra gli altri, anche il Sottosegretario al Ministero per la Transizione Ecologica, Ilaria Fontana, l'Amministratore Delegato di Rse, Maurizio Delfanti, l'Amministratore Delegato del Gse, Roberto Moneta, Stefano Ditella in rappresentanza dei Fridays For Future Italia, e Beppe Grillo in collegamento telefonico.

"Operativa da dicembre 2020, la Comunità di Magliano Alpi - rileva Girotto - autoconsuma in gran parte l'energia prodotta, garantendo a tutti i suoi membri un approvvigionamento energetico vantaggioso, e fornendo un contributo concreto alla lotta contro la povertà energetica".

L'idea alla base delle Cer, sottolinea, "mette a sistema le più recenti innovazioni tecnologiche, che stanno generando nuove opportunità di sviluppo industriale e nuova occupazione. La Comunità inaugurata questa mattina è la prima di quella che, si prevede, sarà una lunga serie di iniziative che concretamente realizzeranno la transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile del Paese, ma anche la dimostrazione che si può fare. Le regole sono state definite, basta avere la volontà di metterle in pratica. È chiaro che ci troviamo in una fase iniziale, che però è cruciale affinché il recepimento della Red II sia più funzionale e adeguato possibile per raggiungere più velocemente gli obiettivi posti".