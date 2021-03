Covid: supermercati Il Gigante, pronti a vaccinare 5 mila dipendenti

12 marzo 2021 a

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "I 'Supermercati Il Gigante', gruppo della grande distribuzione con una sessantina di punti vendita nel Nord Italia, 40 dei quali in Lombardia, aderisce alla proposta della Regione Lombardia ed è pronta ad attivarsi per offrire agli oltre 5.000 dipendenti - che volessero usufruirne, e quindi su base volontaria - la possibilità di vaccinarsi sul luogo di lavoro, garantendo spazi propri per effettuare le somministrazioni". Ad affermarlo in una nota è Giorgio Panizza, consigliere del gruppo che ha sede alle porte di Milano.

"Nell'attesa di conoscere i protocolli sanitari e di verificare la compatibilità delle strutture – aggiunge Giorgio Panizza - ‘Il Gigante' è disponibile a mettere a disposizione le proprie aree per soddisfare le esigenze necessarie a garantire l'attività di vaccinazione aziendale".