Covid: Fontana, 'mancano vaccini, parecchie settimane per finire over 80'

Milano, 12 mar. (Adnkronos) - "Non abbiamo ancora vaccinato tutti gli ultra ottantenni perché non abbiamo i vaccini. C'è una carenza del vaccino Pfizer. Quindi purtroppo gli 80enni dovranno aspettare ancora un po', ci vorranno ancora parecchie settimane per completare" la vaccinazione degli over 80. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo ad 'Aria Pulita' su Italia 7 Gold.

Sulle polemiche per le convocazioni per le vaccinazioni ieri all'ospedale Niguarda di Milano Fontana ha detto che "le cose funzionano benissimo, il progetto di vaccinazione è eccellente. Ma un altro discorso è quello della convocazione e delle liste, che ha avuto deli intoppi che stiamo risolvendo. Aria, con la collaborazione di Poste Italiane, sta cercando di risolverli. Abbiamo utilizzato questo periodo anche per valutare il sistema".

Quello del Niguarda è stato "un errore", un episodio "che non avrebbe dovuto verificarsi", ha continuato Fontana, che ha ringraziato "gli operatori sanitari perché grazie alla loro disponibilità tutti gli anziani non sono stati rimandati a casa, ma, aspettando un po' di tempo, sono riusciti ad essere vaccinati".