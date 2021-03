SNAI – Serie A: Milan-Napoli thriller Pioli di un soffio avanti a Gattuso

12 marzo 2021 a

Pronostico in equilibrio per il match di San Siro, con i rossoneri leggermente favoriti – Inter lanciata verso l'ottavo successo consecutivo: il «2» in casa del Torino è a 1,40 – Juve a bassa quota a Cagliari, malgrado la serie positiva dei sardi.

Il successo sul Verona e il pareggio in extremis contro lo United in coppa hanno mostrato che il Milan c'è, e non ha ancora mollato la presa sul sogno scudetto. Tuttavia, l'emergenza infortuni e il valore dell'avversario rendono particolarmente insidiosa la sfida di domenica sera con il Napoli, a San Siro. Gli analisti di SNAI quotano il successo di Pioli a 2,60, con il «2» di Gattuso molto vicino, a 2,80, e il pari a 3,20. Milan senza Rebic e Ibrahimovic, ma la quota del Goal rimane bassa a 1,60, contro il No goal a 2,20, anche perché lo stesso Napoli, pur con risultati altalenanti, ha segnato dieci volte negli ultimi quattro incontri.

Torino, impresa a 7,75 – La marcia dell'Inter non si è fermata nemmeno di fronte all'Atalanta. Pur ottenuto con fatica, il successo nel posticipo di lunedì scorso, il settimo consecutivo, ha dato ulteriore fiducia alla squadra di Conte. Ecco perché la vittoria esterna contro il Torino è vista da SNAI come un risultato più che probabile a 1,40. La beffa di Crotone ha riportato sulla terra i granata dopo il successo sul Cagliari, e contro la capolista servirà l'impresa. L'«1» degli uomini di Nicola è dato a 7,75. Tante occasioni sprecate, ma l'attacco dell'Inter rimane il migliore del campionato, e la difesa dei piemontesi tutt'altro che impenetrabile. Over quindi discretamente basso, a 1,60, con l'Under a 2,20.

Cagliari obiettivo «X» a 4,25 – Con Semplici in panchina, il Cagliari è tornato a far punti dopo un periodo nero, infilando due vittorie e un pareggio e uscendo dalla zona retrocessione. Adesso per i rossoblu c'è il vero esame di maturità: alla Sardegna Arena arriva la Juventus, che nella rincorsa alle milanesi non può più sbagliare. Bianconeri ovviamente favoriti con il «2» a 1,55. Visto il trend positivo, però, al Cagliari rimane qualche briciolo di speranza di portare a casa almeno un punto. La vittoria dei sardi è proposta a 5,75, mentre il pari paga 4,25 volte la posta.

Roma da «2» al Tardini – Tre punti in cinque partite, frutto di tre pareggi e due sconfitte. Il Parma ha provato a rialzarsi, ma in tre occasioni ha visto la vittoria sfumare nel finale, cosicché la situazione in classifica è rimasta disperata. Al Tardini arriva la Roma, quarta in classifica e reduce da due successi in campionato, a cui si somma il 3-0 allo Shakhtar in Europa League. La forma dei giallorossi è evidente, così come il pronostico che vede i capitolini nettamente avanti, il «2» si gioca a 1,65, con la vittoria degli emiliani data a 5,00. Nel mezzo c'è la «X» a 4,00.

