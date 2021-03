Governo: Sensini, 'Vezzali persona determinata e di valore, saprà affrontare la nuova sfida'

12 marzo 2021 a

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Sono contenta per la nomina della Vezzali, conosco Valentina perché abbiamo fatto diverse olimpiadi assieme: è una grandissima atleta che ha grande determinazione e bellissimi valori che, sono certa, porterà con sé all'interno della politica". E' il commento alla nomina della ex campionessa di scherma come nuovo sottosegretario allo Sport di Alessandra Sensini, vicepresidente del Coni, all'Adnkronos

"E' un ruolo molto difficile, una sfida enorme ma lei è una grande lavoratrice, una che non si arrende mai, è sicuramente la persona adatta. Le faccio i miei migliori auguri", conclude l'ex campionessa olimpica di windsurf.