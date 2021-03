Covid: Giani, 'In Toscana nessun problema con lotto AstraZeneca'

12 marzo 2021 a

Firenze, 12 mar. - (Adnkronos) - "Voglio dire ai cittadini che capisco le preoccupazioni per le notizie che arrivano dai Paesi europei che hanno sospeso la somministrazione o il fatto che anche noi ci siamo adeguati: c'erano ancora 15 dosi di quel lotto che ha portato a questi problemi in Sicilia e in Calabria. Però di quel lotto in Toscana abbiamo somministrato dall'11 di febbraio al 24 di febbraio 15mila dosi e nessuno ha avuto problemi". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa a Firenze, riferendosi al lotto di vaccino anti Covid AstraZeneca la cui somministrazione è stata sospesa per sospette reazioni avverse.

"È evidente che il contesto mediatico sta portando a delle disdette di prenotazioni - ha sottolineato Giani - In questo caso rimettiamo quelle dosi disponibili nel momento in cui finiscono le vaccinazioni che erano state prenotate, e quindi vi sarà sul portale la possibilità di prenotarsi per chi non ha potuto. Non sono quantità importanti e ritengo che stiamo facendo tutto con la massima cura".

Il presidente della Toscana conclude affermando che "nella casistica complessiva di una regione che stamani è arrivata a somministrare 425mila dosi - e penso che martedì supereremo il tetto del mezzo milione di dosi somministrate -, se vi è qualche caso da approfondire e da studiare mi dispiace, ma non può bloccare, a mio giudizio, la somministrazione di un vaccino che nella grande generalità dei casi si sta rivelando in grado di mettere argine verso il Covid".