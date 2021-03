Pavia: sorpreso con un chilo di marijuana, arrestato

12 marzo 2021 a

Milano, 12 mar. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Pietra de' Giorgi, in provincia di Pavia, un uomo di 28 anni, trovato in possesso di un chilo di marijuana. I militari lo hanno fermato per un controllo mentre era alla guida della sua auto. Sotto un sedile hanno trovato 100 grammi di marijuana e nel giardino della sua abitazione 19 piante di marijuana. In cantina i carabinieri hanno scoperto una serra con lampade, sistema idrico e ventilatori, altri 900 grammi di marijuana e oltre 11mila euro in contanti. Il 28enne è stato arrestato.