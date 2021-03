Di Malta, Presidente del Co.S., parla a nome di 35 Cooperative con circa 3.500 MMG: ‘Predisposti un Decalogo e un Manifesto strategico con proposte per riorganizzare le cure primarie in Italia'

12 marzo 2021 a

(Roma, 12 marzo 2021) - La drammatica esperienza della pandemia da SARS-CoV-2 ha messo in evidenza il ritardo e le difficoltà nel gestire sul territorio i servizi necessari per evitare l'ospedalizzazione e garantire adeguate cure alle persone colpite dal virus. Siamo di fronte alla necessità di come gestire sul territorio, e non solo nelle strutture, una vaccinazione di massa che riguarda circa 60 milioni di persone e per la quale noi medici di famiglia non possiamo farci trovare impreparati.

Queste le parole di Antonio Di Malta, Presidente del Co.S., “in questo momento particolare, l'organizzazione della medicina generale deve necessariamente essere messa nelle condizioni di realizzare presidi COVID-19 a livello territoriale in grado di affiancare gli ospedali nel fronteggiare la pandemia. Questa organizzazione è già stata attuata in molti territori dalle Cooperative di servizio.

A seguito di questo, abbiamo definito 10 passaggi per affrontare una profonda riorganizzazione delle cure sul territorio italiano. Per fare questo il Co.S., grazie ad una task force, ha realizzato due documenti: un Decalogo e un Manifesto strategico che riassumono proposta, mezzi, asset tecnologici e gestionali, dispositivi legislativi del mondo della cooperazione nella medicina generale.

In questa occasione sarà possibile ascoltare gli interventi di dieci referenti regionali che analizzeranno le best practice più interessanti realizzate nel loro territorio.”

