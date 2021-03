Covid: Draghi, 'ne usciremo, mobilitazione collettiva fondata su solidarieta

12 marzo 2021 a

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Questa è la mia prima visita in un sito vaccinale, è stata una visita breve ma veramente bella. Questi ragazzi che lavorano come volontari o in forma permanente hanno reso questo che è un luogo medico un luogo di speranza, entrando qui si capisce che ne usciremo" attraverso "una mobilitazione collettiva fondata sulla solidarietà". Così il premier Mario Draghi, intervenendo all'hub di Fiumicino.