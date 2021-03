12 marzo 2021 a

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Il decreto che comprende tutte le altre misure di sostegno all'economia è previsto per la settimana prossima. Per questo i 32 miliardi già autorizzati sono interamente impegnati. Ma non basta. Ho intenzione di proporre al Parlamento, in occasione della presentazione del Documento di Economia e Finanza, un nuovo scostamento di bilancio". Lo annuncia il premier Mario Draghi parlando all'hub vaccinale di Fiumicino.