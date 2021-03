Covid: Draghi, 'diritto a lavoro agile per chi ha figli in dad o in quarantena'

12 marzo 2021 a

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "A queste misure" quelle anti Covid nel decreto approvato oggi in Cdm "si accompagna l'azione di governo a sostegno di famiglie e imprese e l'accelerazione della campagna vaccinale, che sola dà speranza di uscita dalla pandemia". Lo ha detto il premier Mario Draghi al centro vaccinazioni a Fiumicino.

"Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, abbiamo deciso, già nel decreto legge di oggi, di garantire il diritto al lavoro agile per chi ha figli in didattica a distanza o in quarantena. Per chi svolge attività che non consentono lo smart working, sarà riconosciuto l'accesso ai congedi parentali straordinari o al contributo baby-sitting".