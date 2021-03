Milano: Barberis (Pd), 'scelta Sala non scalfirà rapporti con partito'

12 marzo 2021 a

a

a

Milano, 12 mar. (Adnkronos) - La scelta del sindaco Giuseppe Sala di aderire ai Verdi europei "non scalfirà i rapporti con il Partito Democratico". Lo scrive il capogruppo del Pd in consiglio comunale a Milano, Filippo Barberis. "Una scelta che nulla toglie, anzi rafforza, l'impegno di tutti noi sui temi ambientali sempre più importanti per lo sviluppo di Milano", aggiunge.

Il Partito Democratico "ha svolto in questi anni un ruolo fondamentale a sostegno del Sindaco e della città con risultati importanti e riconosciuti in Italia e all'estero. Un ruolo che porteremo avanti con ancora più determinazione perché solo con un Pd forte sarà possibile vincere di nuovo e dare poi stabilità e coesione all'azione di governo", spiega ancora.

"I commenti in queste ore delle opposizioni sono lo specchio della loro pochezza e la conferma della loro inadeguatezza a proporsi come alternativa di governo", conclude.