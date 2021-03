Pd: Base Riformista, 'con Letta per nuova stagione, pluralista e riformista'** (2)

12 marzo 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Non faremo mancare il nostro contributo di idee, proposte e impegno parlamentare e territoriale affinché - prosegue la nota di Base Riformista - si apra nel Pd una nuova stagione che tenga insieme il più convinto sostegno all'agenda del Governo Draghi e una più incisiva iniziativa politica nel Paese dinanzi all'urgenza di rilanciare la crescita economica dopo la pandemia, rafforzare la coesione sociale, riformare le istituzioni della nostra democrazia”.

“E' in questo quadro che la segreteria Letta rappresenterà anche l'occasione per un'ampia e approfondita discussione sull'identità e il futuro del Partito Democratico: una discussione che coinvolga necessariamente tutta la comunità politica dem, nelle forme che saranno ritenute più efficaci e opportune. E' stato proprio lo stesso Letta, d'altra parte, a ricordare alla fine di febbraio che 'prima viene una riflessione approfondita sulle proprie idee e sugli obiettivi, poi le alleanze scaturiscono naturalmente'.

"E in questo senso crediamo che sia arrivato il momento per impegnare il Pd ad una riflessione profonda sulla propria fisionomia politica e programmatica nel tempo nuovo e difficile che sta vivendo l'Italia. Una fisionomia che, per quanto ci riguarda, non può prescindere dal senso di un riformismo popolare che nel 2021 dia risposte concrete a vecchie e nuove esclusioni sociali nel segno della giustizia e delle pari opportunità; che protegga e valorizzi il lavoro; che favorisca crescita economica e sviluppo produttivo anche come precondizioni di qualsiasi strategia di redistribuzione; che rafforzi la repubblica attraverso la riforma delle sue istituzioni; che tuteli l'interesse nazionale investendo sull'Unione europea e sulle altre istituzioni multilaterali".