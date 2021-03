12 marzo 2021 a

Milano, 12 mar. (Adnkronos) - Nuovo primato di Milano per nuovi casi di Covid19 in Lombardia. La metropoli conta 1.617 casi in tutta la provincia e 592 in città. Brescia conta 1.118 nuovi contagi, Varese 610, Bergamo 467 e Monza 449.

A Como sono 507, a Cremona 250, a Mantova 382. A Lecco sono 197 i nuovi positivi, a Lodi 90 e a Pavia 348. Sondrio ne conta 96.