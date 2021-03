Covid: Fontana, 'rammarico per no scuola in presenza figli sanitari'

12 marzo 2021 a

a

a

Milano, 12 mar. (Adnkronos) - "Ho appreso con grande rammarico che la mia richiesta di deroga per la scuola in presenza, dei figli del personale sanitario, non sia stata accolta e consentita nel Dl approvato dal Consiglio dei Ministri, nonostante lo stesso ministro Speranza, questa mattina, si fosse espresso favorevolmente". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, commenta il mancato inserimento della deroga per la scuola in presenza dei figli dei sanitari, nel Dl approvato oggi dal consiglio dei ministri. "Insisterò perché ciò possa essere contemplato nel passaggio in Parlamento, considerato che la presenza di medici, infermieri e personale sanitario, sia di fondamentale importanza, soprattutto nelle strutture più sotto pressione, a causa della presenza del virus", spiega ancora il presidente.