Ungheria: Sensi (Pd), 'su Klub radio altro duro colpo a libertà nel Paese di Orban'

Roma, 13 mar (Adnkronos) - "L'autorità ungherese dei media ha respinto la richiesta di #KlubRadio di potere di nuovo utilizzare le frequenze su cui trasmetteva prima che fossero sospese le sue trasmissioni. Con pretesti assurdi e campati in aria, un altro duro colpo alla libertà di stampa nel paese di Orban". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Filippo Sensi.

"Tra le scuse utilizzate dalla autorità ungherese dei media per respingere la richiesta di #KlubRadio il fatto che nel dossier presentato dalla emittente la durata di una trasmissione fosse indicata in una pagina in 45 minuti e in un'altra in 50 minuti", spiega ancora Sensi che poi pubblica il "comunicato con il quale #KlubRadio ha risposto alla decisione della autorità ungherese dei media di non riassegnarle le frequenze sulle quali trasmetteva, prima del bavaglio. La battaglia per la libertà di stampa in Ungheria e in Europa continua", sottolinea il deputato del Pd.