Covid: a Siena niente scuola in presenza anche la prossima settimana

Siena, 13 mar. - (Adnkronos) - Il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, ha sentito questa mattina, il presidente della Toscana, Eugenio Giani, che - visto il Dpcm del 2 marzo - lo ha informato che la Regione, a seguito della valutazione sulla situazione epidemiologica sul territorio regionale e nello specifico sul territorio senese, ha deciso che rimarranno sospese per un'altra settimana le attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado, vista l'evoluzione della pandemia che nel comune ha fatto registrare un dato superiore ai 250 casi settimanali per 100mila abitanti. Il presidente Giani firmerà a breve l'ordinanza regionale.