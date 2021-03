Milano: in Darsena vigili intervenuti ieri sera per disperdere 200 persone

13 marzo 2021 a

Milano, 13 mar. (Adnkronos) - Cinque macchine della polizia locale di Milano sono intervenute ieri sera intorno alle 20 per disperdere duecento ragazzi, divisi in vari gruppi, che stavano consumando cibo d'asporto lungo la Darsena. Anche da stamattina, l'area della Darsena e dei Navigli è piuttosto blindata, in vista dell'ultimo weekend in arancione rinforzato, con diverse pattuglie della polizia locale a presidiare le vie attorno a piazza 24 Maggio.

Un altro intervento ieri è stato necessario in zona Brera - Fiori chiari, intorno alle 21.30, per allontanare un centinaio di ragazzi che stavano consumando bevande in strada. Per entrambi gli interventi non ci sono state 'tensioni'.

I controlli dell'Unità Annonaria della Polizia locale di Milano hanno invece portato alla sospensione dell'attività per due ristoranti che stavano facendo servizio al tavolo per alcuni clienti.