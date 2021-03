Covid Emilia Romagna, oggi 2.950 contagi: 13 marzo, i dati

13 marzo 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Sono 2.950 i nuovi contagi di Coronavirus in Emilia Romagna, tra le regioni che da lunedì saranno in zona rossa. Secondo il bollettino di oggi, 13 marzo, si registrano altri 31 morti, un dato che porta il totale dei decessi nella regione oltre quota 11mila.

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in regione si sono registrati 296.324 casi di positività. Sono 39.228 i tamponi processati nelle ultime 24 ore. L'indice di positività è del 7,5%. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 11.025.

Salgono ancora i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 354 (+4 rispetto a ieri), 3.254 quelli negli altri reparti Covid (+60). La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 762 nuovi casi, seguita da Modena (509), Reggio Emilia (302), Rimini (261), Ravenna (225), Parma (203), Forlì (180), Cesena (179), Ferrara (171), Imola (96) e Piacenza (62). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.023 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 220.812.