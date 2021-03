Covid: da lunedì in Toscana 3 province e ulteriori 10 comuni in zona rossa (3)

13 marzo 2021 a

(Adnkronos) - I comuni ieri sotto osservazione, dove l'indice di contagio ha superato i 250 casi per centomila abitanti, erano qualcuno in più. “Assieme ai sindaci e analizzando i dati – racconta ancora Giani - abbiamo deciso però di non assumere provvedimenti ulteriormente restrittivi, perché magari, su popolazioni di poche migliaia di abitanti (dove bastano pochi contagi per finire sopra soglia ndr),i casi erano concentrati su un numero limitato di nuclei familiari già tutti isolati o sotto sorveglianza oppure perché l'indice risultava falsato da altri fattori”. E' il caso di Volterra, ad esempio, per la presenza del carcere dove più di cinquanta sono stati i positivio, oppure di Figline Incisa, di Radda e di Gaiole in Chianti. “In ogni caso – precisa ancora Giani - i sindaci faranno ordinanze mirate per ridurre il rischio di assembramenti”. E quei comuni rimarranno comunque sotto osservazi one.

Il presidente della Toscana ha annunciato che gli uffici regionali sono di nuovo al lavoro per riproporre l'ordinanza, sospesa dal Tar, che vietava lo spostamento nelle seconde case da fuori regione.