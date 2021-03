Pavia: maltrattamenti in famiglia, arrestato 46enne a Voghera

13 marzo 2021 a

Milano, 13 mar. (Adnkronos) - Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri a Voghera, in provincia di Pavia, per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, un cittadino rumeno, stava minacciando la moglie e il figlio con un seghetto da potatura, quando è stato bloccato dai militari. Il 46enne, alterato dall'assunzione di bevande alcoliche, è stato arrestato e portato nel carcere di Pavia. La donna, scossa e impaurita, ha spiegato ai carabinieri di aver subito violenze fisiche e psicologiche da circa due anni, fino a trovare la forza di chiamare i militari e denunciare il marito.