Covid: Timmermans riconosce errori in ordini vaccini, a fine pandemia faremo bilancio

Bruxelles, 14 mar. (Adnkronos/Europa Press) - Il vicepresidente della Commissione Ue, Frans Timmermans ha ammesso che l'Ue ha commesso degli errori durante la pianificazione della strategia di vaccinazione contro l'emergenza coronavirus. "È vero che sono stati commessi degli errori nell'ordinare i vaccini sia a Bruxelles che negli Stati membri", ha detto Timmermans al quotidiano tedesco 'Tagesspiegel' in un'intervista pubblicata oggi. "Sono disposto a fare un bilancio alla fine della pandemia: allora vedremo cosa abbiamo fatto di sbagliato e cosa abbiamo fatto bene", ha aggiunto e ha considerato che la prima cosa da fare è assicurarsi che "tutta l'Europa sia vaccinata".

La Commissione Europea ha commissionato un totale di 1,4 miliardi di dosi dei quattro vaccini contro il coronavirus approvati nell'Ue, che in teoria sono sufficienti per vaccinare i 450 milioni di cittadini. La Commissione Ue è stata criticata per il suo approccio e per errori strategici che sarebbero stati commessi in occasione dell'ordinazione dei vaccini. Alcuni Stati membri dell'Ue considerano ingiusta la distribuzione delle dosi di vaccino tra i loro membri.