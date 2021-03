Covid: Breton, 'Draghi ha situazione perfettamente in mano, buona decisione'

14 marzo 2021 a

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha la situazione perfettamente in mano" e con le nuove restrizioni annunciate "ha preso una buona decisione". Ad affermarlo è il Commissario Ue al mercato interno, Thierry Breton ai microfoni della radio francese 'Europe 1'. "Sono stato in Italia alcuni giorni fa. I bar e i ristoranti erano aperti a differenza della Francia ad esempio. Draghi ha deciso di chiuderli per tre settimane", rileva Breton rispondendo alla domanda del giornalista sulla situazione italiana.