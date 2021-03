Pd: da Base riformista sottoscrizioni 'singole' a candidature Letta

14 marzo 2021 a

Roma, 14 mar (Adnkronos) - I delegati dell'Assemblea del Pd di Base riformista, l'area che fa riferimento a Luca Lotti e Lorenzo Guerini, stanno procedendo stamattina, singolarmente, alla sottoscrizione della candidatura di Enrico Letta. Il primo ad annunciarlo è stato lo stesso Guerini: "Come previsto dalle nostre regole", ha scritto il ministro della Difesa.

Su Twitter, Enrico Borghi ha pubblicato la foto della mail inviata alla presidenza del partito con l'oggetto "sottoscrizione candidatura E. Letta". Borghi scrive nel tweet: "Ho sottoscritto la candidatura di Enrico Letta alla segreteria del @pdnetwork. Per me non è una 'prima volta', visto che lo feci anche nel 2007 alle primarie di nascita del Pd . Allora parlavamo di un “Pd-Pd: Partito Democratico Per Davvero”. Ora è il momento".