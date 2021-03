Covid Marche, oggi 616 contagi: bollettino 14 marzo, i dati

14 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Sono 616 i nuovi contagi di Coronavirus nelle Marche secondo i dati del bollettino di oggi, 14 marzo. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.998 tamponi: 3.628 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.481 nello screening con percorso Antigenico) e 2.370 nel percorso guariti.

I nuovi positivi sono così distribuiti sul territorio: 125 in provincia di Macerata, 229 in provincia di Ancona, 135 in provincia di Pesaro-Urbino, 38 in provincia di Fermo, 59 in provincia di Ascoli Piceno e 30 fuori regione.

Per altri 174 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 1.481 test e sono stati riscontrati 177 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 12%.