Pd: Letta, 'su rappresentanza donne abbiamo un problema, sarà al centro della mia azione'

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Noi del Pd abbiamo un problema su questo tema" ovvero quello della rappresentanza femminile, "lo stesso modo in cui si è delineata la rappresentanza al governo dimostra che abbiamo un problema e il fatto che io sia qui, e non una donna, dimostra che c'è un problema e io mi assumerò fino in fondo la responsabilità di questo problema e lo metterò al centro della mia azione". Lo ha detto il candidato segretario del Pd, Enrico Letta, all'assemblea nazionale dem.