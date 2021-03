Pd: Letta, 'ho scelto il partito, la sfida è essenziale per Italie e Ue'

14 marzo 2021 a

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Io scelgo il Pd, perché stavo facendo altre cose. E sono stupito dal fatto che tante persone mi hanno incoraggiato ma qualcuno mi ha detto: 'ma come lasci quello che stai facendo per un impegno di partito? Lo potevi fare per andare al governo'. Quando me lo hanno chiesto, ho detto sì lo faccio davvero e mi sono reso conto dell'assurdità di questa frase. E' sbagliata perché abbiamo davanti una fse di rinascita del Paese che partirà dalla società e quindi dalla politica e dai partiti. E sono qui con questo hashtag 'iocisonoPd' perchè ritengo che questa sia una sfida essenziale per l'Italia e l'Europa". Lo dice Enrico Letta all'assemblea nazionale del Pd.