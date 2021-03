Covid: Castelli, 'in ultimo dl misure per famiglie ma primo passo, in arrivo dl sostegni' (2)

14 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Fino al 30 giugno 2021, infatti, sottolinea Castelli, "i genitori che siano lavoratori dipendenti e che hanno un figlio convivente minore di sedici anni, in alternativa tra loro, potranno svolgere il loro lavoro in modalità agile, per il periodo corrispondente alla sospensione dell'attività didattica in presenza o all'isolamento dovuto al Covid-19".

I genitori di figli minori di quattordici anni, invece, cui non sarà possibile applicare il lavoro agile, sottolinea Castelli, "si potranno astenere dal lavoro e verrà loro riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione abituale. I lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, gli autonomi, alle forze dell'ordine, ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, con un limite massimo di 100 euro settimanali".