Pd: Letta, 'partito con correnti non funziona, superiamo insieme questo problema'

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Appena le condizioni sanitarie lo permetteranno, attorno all'estate o in autunno, vorrei lanciassimo una grande iniziativa: le Agorà democratiche composte da esterni e da interni al partito. Oggi c'è il modello leaderistico in cui c'è un capo e quel partito è quel capo. Oppure c'è il modello totalmente orizzontale, Rousseau. Ma c'è un tema che riguarda tutta l'Europa: come al tempo di internet vivono i partiti politici e come possono svilupparsi?". Lo dice Enrico Letta all'assemblea del Pd.

"Nelle Agorà democratiche cercheremo di parlare a chi è all'esterno. Io voglio fare qui un appello a tutti coloro che sono interessati. Quello che è sicuro è che se il partito deve essere leaderistico, orizzontale o democratico in ogni caso non può essere un partito che lavora per correnti, come funziona qui da noi, così non funziona", sottolinea.

"Io sono stato uomo di corrente per tutta la mia vita, ma così non funziona. Io sono arrivato cercando di capire la geografia delle nostre correnti e non l'ho ancora capita. Fidatevi che se non l'ho capito io è un problema, nessuno ha da guadagnarci. Dobbiamo guardare a un nuovo modello di partito a partire dall'utilizzo di internet".